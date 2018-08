SERRADIFALCO. Ancora una gran bella impresa, l’ennesima, per Carlo Mistretta (nella foto). Il giovane oboista serradifalchese di appena 12 anni ha preso parte a Bassano del Grappa all’edizione 2018 del Campus delle Arti, prestigiosa manifestazione internazionale che ogni anno coinvolge decine di giovani e talentuosi musicisti in un percorso di perfezionamento musicale prima ed in un Concorso finale poi, cui accedono i più meritevoli che, individuati da una autorevole commissione internazionale, concorrono alla assegnazione del premio finale. Carlo Mistretta, allievo del Maestro Angelo Palmeri, ha partecipato ai lavori del Campus 2018, nella sezione “solisti e musica da camera” esibendosi in due concerti da solista: il primo presso la Chiesetta dell’Angelo dove, accompagnato dall’Ensemble dei Clarinetti del Conservatorio Pollini di Padova, ha eseguito il Concerto a cinque op.IX , n 2 di Tommaso Albinoni; il secondo nel Palazzo Roberti, dove ha eseguito la Sonata in Fa maggiore per oboe e pianoforti di Gaetano Donizetti. Infine, selezionato dalla Commissione, ha partecipato al Concorso finale “Premio Campus delle Arti “ conquistando una vittoria con prestigiosi premi e riconoscimenti che gli sono stati conferiti in occasione del concerto “ Gala’ dei Vincitori” nel Chiostro del Museo Civico di Bassano. Carlo Mistretta, tra i premi conquistati ha ottenuto una registrazione discografica per “Musikstrasse” (etichetta discografica dedicata al repertorio dei grandi compositori della musica classica), un concerto da solista in collaborazione con Ateneo Musica Basilicata” e un concerto da solista offerto dall’Istituto Italiano di Cultura ad Amburgo.

