SAN CATALDO. E’ in programma dal 26 al 30 agosto l’edizione 2018 di Giovaninfesta. Si tratta di un evento destinato a coinvolgere giovani dai 15 anni in su che avranno modo, in questi cinque giorni, di dare vita ad una serie di eventi particolarmente significativi sul piano dell’aggregazione e della condivisione. Ad organizzare l’evento è la Pastorale Giovanile di San Cataldo. Il titolo del Giovaninfesta di quest’anno è “Lo Sguardo della speranza, testimoni di una mission possibile – Giovani”. Si comincia il 26 agosto alle 18,30 con la celebrazione della santa messa in Chiesa Madre e con la divisione in squadre e con la consegna delle relative t shirt. Alle 20,30 poi è prevista la visione del musical “Il Cenciaiolo di Dio” di don Vincenzo Giovino. Il 27 agosto è in programma una serata di giochi in piazza Madrice, mentre il 28 agosto una caccia al tesoro in Piazza Cannoli. Il 29 agosto altro momento di giochi presso il parco acquatico Europark di Roccella. Infine, il 30 agosto serata finale con “Ciao Darwin” nella parrocchia di Cristo Re, con premiazione finale.

