SAN CATALDO. Ordinanza del sindaco per la regolamentazione del conferimento rifiuti differenziati in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni in luogo pubblico. L’amministrazione comunale, volendo assicurare il corretto svolgimento del servizio di raccolta differenziata anche per queste manifestazioni, ha disposto di regolamentarlo con idonee misure organizzative al fine prevenire e contrastare l’irregolare conferimento dei rifiuti che, in generale per evitare le conseguenti situazioni di degrado igienico-sanitario, sociale ed urbano. In particolare, il sindaco ha disposto che durante lo svolgimento di sagre e feste, è fatto obbligo conferire i rifiuti negli apposti contenitori per la raccolta differenziata. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande durante lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo utilizzare piatti, posate, bicchieri e tovaglie in materiale compostabile ed eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti, negli appositi contenitori. Per ogni manifestazione, organizzata o co – organizzata da comitati o associazioni, dovrà essere preventivamente comunicato, al Comando di Polizia Municipale, il nominativo di un soggetto (persona fisica) responsabile dell’organizzazione dell’evento che dovrà assicurare prima dell’inizio della manifestazione la corretta allocazione negli spazi pubblici destinati allo svolgimento della manifestazione degli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; assicurare, durante la manifestazione e con proprio personale, il corretto conferimento dei rifiuti differenziati da parte del pubblico; provvedere alla pulizia, mediante proprio personale, di tutte le aree e spazi pubblici interessati dalla manifestazione, sia durante lo svolgimento che al termine della stessa; concordare con il gestore del servizio RSU tutte le modalità attuative necessarie ad un corretto svolgimento della raccolta differenziata, soprattutto in ordine al posizionamento dei contenitori ed i tempi necessari per il successivo ritiro. Segnalare agli Agenti di Polizia Municipale ogni eventuale infrazione commessa dall’utenza nel conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. In occasione del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento della manifestazione, il Comando di Polizia Municipale, ovvero gli Uffici competenti, dovranno provvedere a rilasciare al soggetto organizzatore, copia della stessa ordinanza, con menzione a margine della stessa di avvenuta consegna e presa conoscenza del relativo contenuto. Eventuali violazioni saranno soggette a sanzioni pecuniarie da 25 a 250 euro. L’abbandono dei rifiuti sarà sanzionato con una somma compresa tra 300 e 3 mila euro. Tale sanzione sarà raddoppiata in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

