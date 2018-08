SAN CATALDO. La Giunta comunale ha approvato la proposta per il consiglio comunale di proclamare San Cataldo Città Anti Razzista. Lo ha fatto partendo dall’art. 3 della Costituzione che postula il principio di eguaglianza in senso formale e dalle numerose fonti normative nazionali ed internazionali che contengono i principi di non discriminazione. In particolare, è stato rilevato che i recenti fatti che hanno visto il manifestarsi di espressioni di razzismo e xenofobia, nonchè di aperti e criminali atteggiamenti inneggianti al fascismo e nazismo, destano fondate e motivate preoccupazioni per l’insorgere sempre più diffuso di comportamenti che non possono né debbono passare inosservati, né tantomeno ignorati dalle Istituzioni democratiche di ogni livello, prime fra tutte i Comuni. E siccome San Cataldo non è mai stata una città razzista e mai si sono registrati fenomeni di intolleranza, la Giunta ha deciso di prendere una posizione forte contro il razzismo, con il supporto e la spinta di tutti i soggetti politici che vorranno aderire, favorendo la partecipazione ed il coinvolgimento da parte di realtà provenienti da uno spettro politico e sociale ampio, che pur avendo punti di vista diversi , trovino accordo comune nel dire no al razzismo ed alla xenofobia. E’ stato deciso di organizzare una volta l’anno “La giornata contro il razzismo”. Pertanto, l’esecutivo comunale ha proposto al consiglio comunale di dichiarare la Città di San Cataldo Città anti razzista, ma anche di condividere tutte le iniziative che vorranno intraprendersi per favorire i temi dell’integrazione e della lotta all’intolleranza razziale; di istituire “La giornata contro il razzismo” da celebrarsi nella – data che il massimo Consesso civico riterrà più opportuna; di studiare, di concerto con l’Amministrazione Comunale, un logo ed una grafica da inserire in appositi cartelloni da collocare agli ingressi della Città, dove far campeggiare la scritta “San Cataldo Città anti razzista” e/o altri slogan contro il razzismo e la naturale vocazione della Città ad essere contro il razzismo. A questo punto, la parola passa al consiglio comunale che dovrà affrontare il punto alla prima occasione utile.

