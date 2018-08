SAN CATALDO. Ha riscosso un successo oltremodo significativo l’edizione 2018 della Rassegna “Maschere Nude”. In Piazza Calvario, nelle tre serate, s’è registrato il tutto esaurito. Come ha rilevato Ivan Giumento: <Grazie all’Amministrazione Comunale e alla nostra tenacia siamo riusciti a regalare al nostro pubblico dei momenti di grande divertimento. Adesso siamo pronti per ripartire e affrontare le nuove ed entusiasmanti sfide artistiche che ogni anno ci proponiamo>. La rassegna Maschere Nude s’è articolata in tre commedie. La prima, di Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia, dal titolo “L’alba del terzo millennio” di Pietro De Silva per la regia di Federico Magnano San Lio. Le altre due con il Teatro Stabile Nisseno che ha proposto lo spettacolo “La Vita è una commedia” di Giuseppe Speciale e Ilaria Giammusso, per la regia dello stesso Teatro Stabile Nisseno e poi con la compagnia teatrale Medea con la commedia “Il Diavolo e l’Acqua Santa” di Ivan Giumento per la regia dello stesso Ivan Giumento.

