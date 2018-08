SAN CATALDO. Gemellaggio religioso per la comunità sancataldese che, con l’Arciprete, il Sindaco e la Confraternita di San Cataldo, è stata ospite a Gagliano Castelferrato, paesino dell’ennese il cui patrono è San Cataldo, presso la Chiesa Madre. L’occasione è stata data dall’offerta dell’olio che alimenta la lampada di San Cataldo e che arde sempre davanti al Savelli del Santo. Questo gesto è stato compiuto dalla comunità sancataldese con il Sindaco, mentre l’Arciprete ha presieduto la liturgia della Parola che si è svolta nella stessa Chiesa Madre. Un modo per rinsaldare il legame tra le due comunità entrambe protette da San Cataldo. Su invito dall’Arciprete della Città, don Antonio Pietro Ruggiero, infatti l’Arciprete di San Cataldo, don Biagio Biancheri, ha presieduto la Liturgia della Parola nel Duomo dei gaglianesi, nella quale la nostra Comunità ha offerto l’olio per la lampada votiva che arde tutto l’anno in onore del Santo Vescovo Cataldo, Patrono appunto delle due Città (Gagliano e San Cataldo). Presente la confraternita di San Cataldo con numerosi confrati ed il suo Presidente Salvatore Nocera . Ad accogliere la delegazione sancataldese anche il Sindaco di Gagliano, Salvatore Zappulla.

