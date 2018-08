SAN CATALDO. Arrivano buone notizie dalla Regione Siciliana per il Comune di San Cataldo. La Regione, infatti, ha stanziato fondi pari a 205.761,32 euro per finanziare l’istituzione di 7 cantieri di lavoro. L’amministrazione, alla luce di questo stanziamento, si metterà al lavoro per redigere i progetti in questione, che per lo più riguarderanno la cura e manutenzione del patrimonio pubblico, tra cui l’arredo urbano (marciapiedi, aiuole, aree). Non solo, delle attività potrebbero interessare anche l’antico sito archeologico di Vassallaggi, che continuerebbe così ad essere monitorato, dopo l’intesa tra Comune e Soprintendenza ai Beni Culturali volta alla valorizzazione dell’area. Il sindaco Giampiero Modaffari, a proposito dell’avvenuti stanziamento di tali fondi regionali, ha dichiarato: “ I cantieri rappresenteranno un’opportunità lavorativa per cittadini disoccupati. Il Centro per l’impiego predisporrà l’apposita graduatoria, in base alle adesioni i cui termini si sono aperti nel maggio scorso. La Regione ha stanziato le risorse economiche per i diversi Comuni in base alla popolazione; i cantieri saranno 7 per un importo di circa 30.000 euro ciascuno; l’istituzione dei cantieri potrà rappresentare una boccata d’ossigeno per i nostri concittadini”.

