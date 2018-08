SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha messo a punto le prescrizioni in ordine alle gare casalinghe che si svolgeranno nello stadio comunale Valentino Mazzola di San Cataldo per la stagione sportiva 2018/2019 di serie D. Considerate le indicazioni del Questore di Caltanissetta impartite per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stato ritenuto opportuno modificare in via temporanea il piano viabile cittadino in alcune strade adiacenti il campo sportivo per assicurare i necessari servizi di ordine e sicurezza. In particolare, per i giorni in cui la Sancataldese disputerà incontri di calcio nello stadio “ V. Mazzola” ( ed eventualmente per altre manifestazioni sportive che possano richiedere la stessa tipologia di provvedimenti), è previsto divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, con efficacia a partire da 2,00 ore prima dell’inizio della partita fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade : Via Principe Galletti (tratto da inc. Via Pirandello/Toscana a – inc. Via Babaurra), consentendo la sosta agli autobus della tifoseria ospite; Via Luigi Pirandello ( tratto da inc. Via Fogazzaro a inc. Via P. Galletti – lato che costeggia lo stadio-) Via Kennedy ( tratto da inc. Via Belvedere per i primi 100 mt.). Previsto inoltre il divieto di transito, eccetto veicoli di polizia e soccorso, con efficacia a partire da un’ora prima dell’inizio della partita o in base alle diverse disposizioni dell’Autorità di P.S. fino a cessate esigenze, in : – Via Principe Galletti ( tratto da inc. Via Meli/Eschilo a inc. Via Babaurra) e Via Lombardia.

