CALTANISSETTA – Indignata la lettrice nissena che tramite e-mail, corredata da foto, ci ha illustrato e descritto lo stato di degrado in cui versa il cimitero di capoluogo nisseno. CALTANISSETTA – Indignata la lettrice nissena che tramite e-mail, corredata da foto, ci ha illustrato e descritto lo stato di degrado in cui versa il cimitero di capoluogo nisseno.

S.P. scrive “Volevo sottoporre alla vostra attenzione, le condizioni in cui si trova il cimitero di Caltanissetta. Forse non dovrei meravigliarmi, visto che anche la città si trova in uno stato di degrado INQUANTIFICABILE… (stanno male i vivi, figuriamoci i morti!)

Ad ogni modo Vi inoltro queste foto per chiedere il Vostro aiuto, nella speranza che chi di competenza faccia qualcosa! Mi riferisco certamente ai nostri amministratori comunali, che NULLA fanno per la città!

Perchè il Comune di Caltanissetta non si occupa di questo? Non dispone forse di personale? Non voglio dilungarmi ad insultare i nostri amministratori (non spreco il mio tempo prezioso….) ma spero che qualche rara mosca bianca, mossa a compassione, si passi una mano sulla coscienza e decida di fare il suo lavoro per il quale riceve anche uno stipendio!”.

