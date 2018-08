BUTERA. Il sindaco Filippo Balbo ha reso noto che è stata messa in atto la rimodulazione del piano per la distribuzione idrica a Butera per consentire una più funzionale erogazione dell’acqua in periodo estivo. A comunicarglielo è stata Caltaqua. Il sindaco ha rilevato che a seguito solleciti e segnalazioni da parte dell’Amministrazione comunale verso Caltaqua, è stato messo a punto un nuovo calendario di distribuzione idrica per il mese di Agosto. La rimodulazione è stata decisa in quanto sono stati rilevati problemi tecnici nella zona alta di Butera, zona “Castello”, in Piazza Gramsci. Caltaqua ha effettuato verifiche dalle quali è stata rilevata una erogazione idrica non ottimale alle utenze poste nella parte alta di Butera. Tale problematica è stata riscontrata nella condotta di adduzione che dal serbatoio di Santa Maria dell’Alto va verso il serbatoio di Piazza Castello. Pertanto, in attesa di intervenire su tali condotte in un periodo più propizio senza provocare disagi agli utenti, è stata messa a punto una rimodulazione dell’erogazione idrica. La turnazione prevede che, dalle 8 alle 20, sarà servita la zona alta del paese, e cioè le zone di San Rocco e della Matrice. Invece, dalle 20 alle 8 sarà servita la zona bassa del paese e cioè Piano della Fiera. I

