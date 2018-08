MUSSOMELI – Per gli appuntamenti estivi 2018, stasera, al Teatro “Genco” del Parco Urbano stasera, alle 21,30, Eugenio Bennato in concerto. E’ un cantautore e musicista italiano. Fa parte della scuola di cantautori napoletana assieme ai due fratelli Edoardo e Giorgio. Un cantante dedito alla promulgazione della musica popolare folk. Ovviamente ha avuto un sacco di riconoscimenti come la vittoria del “Nastro d’Argento” nel 99 e le partecipazioni a Sanremo nel 90 e nel 2008 con il brano “Grande Sud”.

