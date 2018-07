SAN CATALDO. Ennesima giornata ecologica a San Cataldo lo scorso fine settimana. Il sindaco Giampiero Modaffari, assieme a semplici cittadini (nella foto) e alla stessa presidente del consiglio Roberta Naro, ha preso parte attiva alla pulizia delle aree verdi del quartiere Santa Germana. Un lavoro non di poco conto nel corso del quale è stato raccolto ogni genere di rifiuto e che ha permesso di ridare un minimo di decoro e vivibilità al popoloso quartiere sancataldese. Il prossimo 14 luglio sarà la volta di Pizzo Carano – Sant’Anna che ospiterà una delle giornate ecologiche; infine il 21 luglio la serie delle giornate ecologiche sarà completata con quella nel quartiere Don Bosco con appuntamento davanti al Calvario. Il sindaco, nell’occasione, ha ribadito ai cittadini l’importanza di evitare di sporcare l’ambiente, ma anche di abbandonarvi taluni rifiuti. In particolare, ha rilevato che capita spesso di incontrare cartacce, bottiglie, lattine, mozziconi di sigaretta e talvolta elettrodomestici, vecchi pneumatici o qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato nell’ambiente, da molti considerato come un grande contenitore di spazzatura. I rifiuti biodegradabili sono sostanze organiche che possono essere degradate in composti più semplici dall’attività enzimatica di microrganismi decompositori. Quelli non biodegradabili, invece, sono prodotti per i quali i microrganismi non sono capaci di degradarli o necessitano di tempi molto lunghi. In questo tipo di rifiuti la degradazione avviene prevalentemente per via fisica, per azione dei raggi solari o per abrasione, ma il processo può richiedere tempi lunghissimi. Il sindaco ha fatto esempi illuminanti come quello di una semplice gomma da masticare o di un mozzicone di sigaretta che richiedono 5 anni per essere degradati. Addirittura ha ricordato che una lattina di alluminio richiede da 100 a 500 anni. Pertanto, ha invitato i cittadini a fare estrema attenzione per evitare di gettare per terra tutto ciò che non è degradabile.

