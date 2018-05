NISCEMI – Terminata l’attivita’ di eradicazione delle cinquemila piante di marijuana dalle tre serre sequestrate dai poliziotti del commissariato di Niscemi in contrada Valle Niglio. Ben 2.200 chili il peso delle piante ancora da essiccare (202 chili, invece, quello della marijuana gia’ essiccata e pronta per la vendita, sequestrata venerdi’). Un valore quantificato in 3,5 milioni di euro. Le tre serre, a pieno regime, avrebbero potuto contenere almeno 9 mila piante. La marijuana, da un primo esame eseguito da un esperto, sembrerebbe di ottima qualita’, del tipo “amnesia”, con un principio attivo molto alto. Sono in corso le attivita’ di campionatura della sostanza e la sua analisi qualitativa. Con quella di venerdi’, sono cinque le piantagioni di droga scoperte negli ultimi diciotto mesi dalla Polizia di Stato, nel territorio della provincia nissena. A fine 2016 il maxi sequestro effettuato nelle campagne di Gela, in contrada Spina Santa; tra le serre, dove si coltivava pomodoro ciliegino, furono scoperte mille piante di canapa indiana mature per la raccolta e 40 chili di marijuana gia’ essiccata. Dopo qualche giorno, analoga operazione fu eseguita nelle campagne di contrada Bulala a Gela con il sequestro di quassi 70 chili di marijuana. Nel 2017 furono sequestrati oltre 5 mila metri quadri di terreno, con 7.200 piante di cannabis indica, in contrada Dirillo, in territorio di Acate; e altre 10 mila piante, nascoste tra i filari di una vigna, furono sequestrate in contrada Brigadieci a Mazzarino.

