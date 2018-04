SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha emanato l’ordinanza per la prevenzione degli incendi. Tale ordinanza prevede, per il periodo che va dal 15 Giugno al 15 Ottobre il divieto assoluto di bruciare erbacce, sterpaglie, residui di potatura etc. Inoltre è stato fatto obbligo ai proprietari di terreni di ripulire i propri fondi per prevenire incendi entro e non oltre il prossimo 14 Giugno. Chiunque non dovesse adempiere a queste prescrizioni sarà sanzionato. In caso di procurato incendio sarà applicata ai contravventori una sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria.

