CALTANISSETTA – Martedì 24 Aprile prossimo alle ore 15 verrà inaugurato il bocciodromo di San Domenico all’inizio di Via Angeli e prospiciente il plesso didattico della Vittorio Veneto diretta dal dirigente scolastico Mario Cassetti.

La manifestazione verrà animata dalla presenza di più di cento bambini della scuola primaria, dalle autorità comunali che fortemente hanno voluto il ripristino di tale impianto e dai tecnici e allenatori dell’associazione di Promozione Sociale “Tutti Uguali”, “Papa Francesco” ed “Essedierre” per il Premio “Nisseni nel mondo”.

Contestualmente viene reso noto che l’attività al Centro di via Portella della Ginestra presso cui tanti ragazzi troveranno, in via totalmente gratuita, la possibilità di fare sport sano e saggiamente seguito. In definitiva l’Assessorato allo Sport realizza una serie d’intenti che oltre al calcio, basket, pallavolo, trova il mondo delle ”bocce” agonistico e dilettantistico vicino a tanti giovani e ad uno storico quartiere della città.

Alla scuola sarà fatto dono da parte dell’APS “Tutti Uguali” di palloni, magliette e tute. Nelle more, e con grande soddisfazione dell’assessore Carlo Campione, dai definitivi regolamenti e gare con bandi attuativi sia per il bocciodromo sia per l’impianto sportivo di via Turati, si sono costituite due società sportive di bocciofili che potranno partecipare ai vari campionati di bocce per affiliati alle Federazione di questo sport.

