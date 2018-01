In serie D torna alla vittoria la Sancataldese dopo tre sconfitte di fila. Lo fa battendo 0-1 nel derby siciliano il Palazzolo fuori casa (nella foto). A decidere il match a favore della compagine verde amaranto è stato un gol messo a segno dopo 5 minuti di gioco da Emanuele Alba. Una rete che s’è rivelata decisiva dal momento che, nonostante le numerose occasioni create da Ficarrotta e compagni, il risultato non è più cambiato. Con la vittoria ottenuta, la squadra di Rosario Marcenò s’è portata a quota 29 in classifica. Sconfitta invece per il Gela che ha perso 1-0 fuori casa contro la Vibonese. Una partita che, tuttavia, ha lasciato una scia di polemiche non indifferenti, dal momento che il gol dei calabresi è arrivato a due minuti dalla fine con un sospetto fallo di mano di Silvestro. Il tutto nel contesto di una gara nella quale il Gela aveva avuto le sue occasioni per passare con Gallon prima dell’episodio finale che l’ha decisa. In classifica proprio la Sancataldese, grazie alla vittoria sul Palazzolo, ha scavalcato con 29 punti il Gela fermo a quota 28.

SERIE D GIRONE I – 20^ Giornata

Ebolitana – Isola Capo Rizzuto 1-1

Ercolanese – Portici 1-0

Igea Virtus Barcellona – Nocerina 0-0

Messina – Cittanovese 3-0

Palmese – Paceco 2-1

Roccella – Acireale 1-0

Sport Club Palazzolo – Sancataldese 0-1

Troina – Gelbison Vallo della Lucania 0-1

Vibonese – Città di Gela 1-0

Classifica

Troina 44

Vibonese 40

Igea Virtus Barcellona 38

Nocerina 36

Ercolanese 36

Acireale 32

Sancataldese 29

Città di Gela 28

Cittanovese 27

Messina 27

Gelbison Vallo della Lucania 27

Portici 24

Sport Club Palazzolo 22

Roccella 22

Ebolitana 18

Palmese 18**

Isola Capo Rizzuto 8

Paceco 7*

* 1 punto di penalizzazione

** 6 punti di penalizzazione