MUSSOMELI – In un pomeriggio gelido, che ha stretto nella sua morsa uno stadio sulle cui tribune ha preso posto con uno sparuto gruppo di coraggiosi tifosi, si è giocata la sfida tra il Mussomeli ed il Cus Palermo. Un match a doppia velocità: con un primo tempo avaro di emozioni ed un secondo decisamente più vivace. Come detto primo tempo sonnacchioso. Gara giocata perlopiù a centrocampo. Prima occasione ghiotta per il Cus Palermo al 5’: sul filo del fuorigioco, Mercanti perfora la difesa del Mussomeli, riesce ad entrare in area ma sbaglia la conclusione ed i padroni di casa tirano un sospiro di sollievo. Quindici minuti ed il Mussomeli si rende pericoloso con Guastella: l’attaccante rossoblù si conferma anche stavolta migliore giocatore in campo. Al 20’ il numero 10 irrompe in area ma viene fermato, secondo i padroni di casa, in maniera fallosa. Ma l’arbitro, nonostante le proteste, fa proseguire. Pochi minuti dopo ed il Cus si fa sotto: lancio in verticale per Mercanti, di certo il migliore in campo tra i palermitani. Il numero 11 si impossessa della sfera poi al momento della conclusione sbaglia la mira e perde una grande opportunità di segnare la rete del vantaggio. Intanto il primo tempo si conclude senza grandissime emozioni. L’unica è nel segno di Guastella: negli ultimi minuti il centravanti riesce a trovare un varco ed entrare in area avversaria dalla sinistra, poi sotto la porta calibra un gran tiro ma il portiere Cellamare è bravo a neutralizzare. Seconda frazione di gioco molto animata rispetto al primo tempo. Ed è proprio nei primi minuti che giunge la rete del vantaggio dei palermitani: al 4’ lancio dalla retrovie, Mercanti del Cus arpiona la sfera, si prepara il tiro, calcia di potenza e precisione e nulla può l’estremo difensore nisseno. Ma i mussomelesi non si danno per vinti e non cedono. Al 20’ è il solito Guastella a “scappare” in contropiede. Il numero 10 è protagonista di una vera e propria cavalcata dalle retrovie che gli avversari riescono a bloccare soltanto attraverso il “placcaggio” del portiere Cellamare. L’arbitro Galioto di Siracusa decreta il calcio di rigore. Che Pirrotta, presentandosi dinanzi il dischetto, sbaglia: un Cellamare super infatti difende egregiamente i pali e a smorzare in gola gli urli di gioia. Il Mussomeli dovrà attendere pochi minuti prima di gioire per il pareggio: al 33’ mischia nell’area palermitaa ed è qui che Lentini di furbizia conquista la palla spingendola dentro la porta. Ultimi minuti concitati con l’assalto di entrambe gli attacchi, ma il risultato non si schioda.

MUSSOMELI 1

CUS PALERMO 1

Marcatori: 4’ st Mercanti, 33’ st Lentini

MUSSOMELI: Amella, Ferrara, Amato, Lamin(20’ st Wade), Licari (9’ st Pirrotta), Iannello, Buccafusco, Messina, Lentini, Guastella, Minnone. A disposizione: Zarcone, Palumbo, Spoto, Mingoia, Catania. Allenatore Marco Aprile.

CUS PALERMO: Cellamare, Lala, Rizzo, Di Franco(20’st Correnti), Carollo, Alletto, Caronia (38’ st Mezzapelle), Arnone, Serio, Arena, Mercanti. A disposizione: Premuda, Lo Cacciato, Barone, Pensabene, Costa. Allenatore Giancarlo Ferrara.

Arbitro: Galioto di Siracusa.

Note: Ammoniti Sawo, Guastella, Pirrotta e Amato del Mussomeli; Lala, Serio, Alletto del Cus Palermo.