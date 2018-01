CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ed anche il nuovo “gioiello” è stato sottratto ai nisseni. La stampa di oggi riporta che il parco del Dubini, restituito al pubblico utilizzo da pochi mesi ed unico luogo a Caltanissetta dove era possibile fare una passeggiata godendo dell’aria collinare o praticare attività fisica lontano dai disturbatori extracomunitari che popolano Pian del Lago, è stato affidato alla associazione “Migranti solidali”. A prendersi cura del parco sarà quindi questa associazione che darà lavoro, ripeto darà lavoro, a tre extracomunitari per la custodia ed il giardinaggio.

Come se non bastassero gli oltre 20 milioni di euro che lo stato spende per mantenere gli extracomunitari a Caltanissetta, adesso viene assicurato loro un lavoro a discapito dei nostri lavoratori e dei nostri giovani disoccupati che vanno via in cerca di fortuna.

La cosa più grave è che il sindaco Ruvolo dichiara che i migranti sono una risorsa e che questa iniziativa è lodevole e che bisogna attuarne altre simili.

La Lega-Salvini Premier dice NO a questo follia e con questa pubblica nota chiede al sindaco Ruvolo, alla ASL ed all’associazione affidataria:

1 E’ stato pubblicato un bando, aperto anche ad associazioni fatte da soli nisseni e non solo di extracomunitari, per l’affidamento del parco del Dubini?

2 Quali competenze hanno e quanto saranno pagati i tre extracomunitari che lavoreranno al parco del Dubini?

Purtroppo temiamo che il Dubini, al pari della villa Cordova o della villa Amedeo, diventerà un nuovo luogo di bivacco per le “risorse” provenienti dall’Africa o dal medio-oriente grazie alla complicità del sindaco Ruvolo.

L’entusiasmo del sindaco, in perfetta sintonia con il pensiero della sinistra buonista dei vari Renzi, Gentiloni, Boldrini e dei 5stelle, ci preoccupa facendoci sorgere il dubbio che questo non sia solo il test una nuova operazione: quella di trasformare il Dubini in un nuovo centro di accoglienza, sottraendo ai nisseni l’unica oasi verde (purtroppo nel corso degli anni è stata privata degli alberi più belli) a loro disposizione. Se così fosse troveranno la Lega-Salvini Premier a fermarli nella certezza che il nuovo governo, guidato da Matteo Salvini, rimetterà le cose nel modo giusto restituendo agli italiani le loro strutture, il loro lavoro, la loro sicurezza e la loro libertà.

Arialdo Giammusso , Coordinatore provinciale Lega-Salvini Premier