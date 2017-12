WASHINGTON – A 99 anni e’ morto Bob Givens. Il suo nome e’ ignoto ai piu’ ma non quello della sua creatura piu’ celebre: il coniglio piu’ strafottente della storia dei cartoni animati, quel Bugs Bunny che sgranocchiando costantemente una carota esordiva contro i suoi nemici – sempre e costantemente soccombenti – con la battuta “What’s Up, Doc?” (come va amico?).

In una carriera durata oltre 60 anni Givens ha lavorato anche alla Disney, dove inizio’ nel 1937, alla Warner Bros – al fianco del celebre regista Chuck Jones – dove arrivo’ nel 1940 e lavoro per la celebre serie “Looney Tunes” (quella che finiva con lo schermo che si rimpiccioliva in un cerchio con Porky Pig che salutava con l’ancora piu’ celebre “That’s All Folks” (Questo e’ tutto gente), e Hanna-Barbera dove lavoro alle avventure di ‘Tom & Jerry’.

A dare la notizia la figlia. Givens si è spento 10 giorni fa, il 14 dicembre.