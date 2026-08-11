Diletta Leotta, la foto davanti all’Etna in eruzione scatena la polemica: “Cattivo esempio”

(Adnkronos) – Si è creata una polemica social attorno alle foto condivise su Instagram da Diletta Leotta. Il volto di DAZN ha pubblicato alcuni scatti del trekking sull'Etna, il vulcano siciliano attualmente in eruzione, mostrando le immagini realizzate con la lava sullo sfondo. Tuttavia le foto hanno suscitato le reazioni tra gli utenti che hanno criticato la scelta di posare, con un abbigliamento poco adatto, a poca distanza dal fenomeno eruttivo. "Un po' da idioti la posa fashion come se fossi alla Milano Fashion Week e invece dietro hai un fenomeno della natura che si manifesta", ha commentato un utente. "Essere personaggi noti è una responsabilità – si legge in un altro commento – perché il cattivo esempio quando proviene da uno di voi arriva forte e chiaro e fa altri grossi danni, purtroppo". Altri utenti hanno accusato Leotta di essere stata "incosciente" chiedendole "con quale autorizzazione siete arrivati cosi vicino alla colata?". E chi contesta anche un presunto trattamento di favore: "Quindi per capire, a me gli addetti mi fermano perché c'è pericolo e la situazione non è sicura e lei perché è famosa, può fare quello che vuole?".

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