Cassibba da spettacolo a Gubbio: per lui gran rimonta al 61° Trofeo Luigi Fagioli e 4° posto finale

Samuele Cassibba ha concluso con un brillante quarto posto assoluto il 61° Trofeo Luigi Fagioli, la prestigiosa “Montecarlo delle Salite”. Sul tecnico tracciato umbro, il portacolori della Scuderia Ateneo ha confermato la costante crescita nel feeling con la Nova Proto V8 3000, firmando uno dei migliori risultati stagionali, con la brillante rimonta di gara 2 sui 4.150 metri tra Gubbio e Madonna della Cima. La competizione umbra è stata il penultimo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita, caratterizzata dal coefficiente maggiorato di 1,5. Un ottimo anticipo per la gara di casa che dal 11 al 13 settembre sarà la 71^ Coppa Nissena.

In Gara 1 il pilota comisano ha ottenuto il sesto miglior tempo con 1’39.50, mentre in Gara 2 ha alzato il ritmo ed è arrivato dopo ulteriori regolazioni sulla vettura, alzando il livello della prestazione con 1’37.49.

Il crono complessivo di 3’16.99 gli ha permesso di chiudere ai piedi del podio assoluto, risultato che conferma il lavoro svolto nelle ultime settimane insieme alla squadra e la crescente capacità di capitalizzare il potenziale della biposto francese. Un weekend affrontato con metodo e determinazione, nel quale il pilota siciliano è riuscito a migliorarsi progressivamente fino a firmare il proprio miglior riferimento personale sul tracciato di Gubbio.

“Ho un team che mi supporta in ogni momento e credo che ormai possiamo dire con certezza che la direzione intrapresa sia quella giusta. Sono felice dei progressi che stiamo facendo e soprattutto di aver ottenuto il mio record personale a Gubbio, un risultato che mi rende particolarmente soddisfatto. Condivido ogni gratificazione con la Scuderia Ateneo, tutti i partner che continuano a sostenermi durante la stagione e la mia squadra, per il lavoro svolto durante il weekend. Adesso guardiamo avanti con fiducia ai prossimi appuntamenti.” – ha dichiarato Cassibba al termine della gara.