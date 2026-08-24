Automobilismo – Dominio assoluto per Salvatore Catanzaro al 6° Slalom Città di Alessandria della Rocca

Salvatore Catanzaro ha portato in trionfo la sua Gloria B5 al sesto Slalom Città di Alessandria della Rocca che si è disputato oggi domenica 23 agosto sulla SS118, alle porte dell’abitato del comune della provincia agrigentina. Quarantatre i piloti che hanno preso il via nella gara, valida per il Campionato siciliano. La manifestazione è organizzata dall’Asd Passione e Sport e dall’Ac di Agrigento con il patrocinio dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Alessandria della Rocca. Il podio è stato completato da Riccardo Cerniglia e Francesco Bigione.

La torrida estate siciliana ha accompagnato i partecipanti al, il 6° Slalom Città di Alessandria della Rocca, valevole per il Campionato Siciliano Slalom che si è disputato oggi domenica 23 agosto, alle porte della cittadina della provincia di Agrigento. La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Passione & Sport in collaborazione con l’Automobile Club Agrigento, presieduto dall’avv. Salvatore Bellanca, con il supporto della Cacciatore Corse e il patrocinio dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Alessandria della Rocca, ha regalato spettacolo ed emozioni lungo i 2,840 km del tracciato ricavato sulla SS 118 Corleonese-Agrigentina.

Al termine delle tre manche cronometrate disputate al meglio dei punteggi raccolti, ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato Salvatore Catanzaro che, al volante della sua Gloria, ha siglato la prestazione vincente fermando il cronometro sul punteggio di 124,25 punti nella seconda manche. Il pilota di Sciacca, grande interprete della stagione agonistica siciliana, ha realizzato il miglior tempo in tutte e tre le salite.

Piazza d’onore per Riccardo Cerniglia su Bogani SN84, staccato di solo un secondo dal vincitore, mentre il terzo gradino del podio è andato Francesco Bigione, su Gloria B5, che è riuscito a risalire in classifica e a risolvere i problemi tecnici che lo avevano afflitto nelle prime due salite. Quarto posto per Antonino Di Matteo in gara con la sua Gloria C8, vincitore della scorsa edizione. La “Top Five” è stata completata da Dino Blunda al volante della Volkswagen Golf GB08.

A completare la Top Ten” sono stati: Filippo Carlino, su Avrio ST09, in sesta posizione, Giovanni Orazio Carfì, su Radical SR4, al settimo posto, Angelo Cucchiara su Bulla, Sergio Arcieri su Gulli e Francesco Puleo su Gloria 1000 hanno concluso rispettivamente all’ottavo, nono e decimo posto. La competizione, diretta da Michele Vecchio, ha visto 43 piloti al via sfidarsi tra le 13 postazioni di rallentamento a birilli, confermando l’ottimo successo organizzativo e la grande partecipazione del pubblico lungo il percorso.

La classifica dei primi 10 assoluti

1. Salvatore Catanzaro – Gloria (Gr. E2-SS/TM-SS 1150) – 124,25 punti

2. Riccardo Cerniglia – Bogani SN84 (Gr. E2SC 1400) – 125,25 punti

3. Francesco Bigione – Gloria B5 (Gr. E2-SS/TM-SS 1150) – 127,28 punti

4. Antonino Di Matteo – Gloria C8 (Gr. E2-SS/TM-SS 1600) – 127,78 punti

5. Dino Blunda – Volkswagen Golf GB08 (Gr. E2-SS/TM-SS 1150) – 128,08 punti

6. Filippo Carlino – Avrio ST09 (Gr. E2SC 1150) – 130,63 punti

7. Giovanni Orazio Carfì – Radical SR4 (Gr. E2SC 1400) – 132,14 punti

8. Angelo Cucchiara – Bulla (Gr. E2SC 1150) – 136,32 punti

9. Sergio Arcieri – Gulli (Gr. E2SC 1150) – 136,94 punti

10. Francesco Puleo – Gloria 1000 (Gr. E2-SS/TM-SS 1150) – 137,06 punti