Triumph MY2027: nuove colorazioni per tutta la gamma

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Triumph Motorcycles inaugura il Model Year 2027 con una gamma di nuove colorazioni che punta a valorizzare l'identità di alcuni dei modelli più rappresentativi della Casa di Hinckley. Le novità, disponibili presso la rete dei concessionari a partire da settembre 2026, interessano le famiglie Adventure, Modern Classics, Roadster e Cruiser, attraverso combinazioni cromatiche inedite, finiture premium e dettagli grafici studiati per esaltare il carattere di ogni motocicletta. L'intervento non modifica le caratteristiche tecniche della gamma Triumph Motorcycles, ma punta a offrire ai motociclisti maggiori possibilità di personalizzazione attraverso livree capaci di interpretare stili differenti, dall'eleganza più classica a un look decisamente sportivo. Tra i modelli interessati spicca la Tiger Sport 800, che introduce la nuova colorazione Sapphire Black con dettagli Racing Yellow, una combinazione pensata per accentuarne la vocazione dinamica. Restano disponibili anche le versioni Graphite e Cosmic Yellow, mentre tra gli accessori originali Triumph arrivano valigie laterali e top case coordinati alla nuova livrea. Anche la famiglia Modern Classics 400 si rinnova. La Speed 400 debutta nella nuova configurazione Racing Red e Pewter Grey, impreziosita dalla fascia diagonale nera sul serbatoio e dal tradizionale logo triangolare Triumph. La Scrambler 400 X, invece, adotta l'inedito abbinamento Matt Pewter Grey e Matt Khaki Green, completato da carrozzeria e parafanghi in Phantom Black, con la possibilità di installare i parafanghi alti in tinta disponibili nel catalogo degli accessori originali. Per la Speed Triple 1200 RS Triumph sceglie una delle combinazioni più scenografiche dell'intera gamma. Il nuovo serbatoio bicolore Jet Black e Maui Blue, arricchito dai dettagli Tangerine Orange e dal coprisella coordinato, enfatizza ulteriormente l'anima sportiva della naked inglese. Anche la Rocket 3 Storm amplia la scelta con quattro nuove configurazioni cromatiche. La versione GT viene proposta nelle eleganti combinazioni Mineral Grey & Diablo Red e Sapphire Black & Base Marine, mentre la Rocket 3 Storm R introduce le nuove livree Ironstone & Storm Grey e Sapphire Black & Graphite con dettagli Baja Orange, studiate per esaltare la presenza scenica della cruiser più estrema della gamma Triumph.



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