Noemi come sta, l’ironia social dopo la caduta dal palco: “Sono ineluttabile”

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Noemi si sta riprendendo. La cantante vittima di una brutta caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, è ancora ricoverata in ospedale. Dopo il grande spavento, l'artista romana sta affrontando l'imprevisto con tanta autoironia. Proprio nelle ultime ore ha condiviso una foto scattata direttamente dal letto d'ospedale mentre sorseggia il caffè e mostra il vistoso tutore al polso destro: "Io sono ineluttabile", ha scritto. Un chiaro riferimento a Thanos, il celebre antagonista della saga Marvel 'Avengers', noto proprio per il suo iconico guanto dell'infinto e per la sua forza incredibile, tanto da non poter essere battuto da alcun supereroe.

Tutto è successo lo scorso 19 luglio, mentre Noemi stava intonando 'Briciole': la cantante si avvicina al pubblico, facendo segno di battere le mani al tempo, ma perde il contatto visivo con il palco, non accorgendosi che stava finendo. Noemi fa così un vero e proprio volo e cade, con il concerto che viene subito interrotto e la cantante trasferita in ospedale. "A causa dell’incidente occorso durante l'esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione", ha scritto il Comune di San Salvo Marina in una nota pubblicata su Facebook. "Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto l’amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera", ha concluso il Comune. Dopo la caduta, Noemi ha scritto un messaggio sui social. "Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore", ha postato la cantante su Instagram, insieme a una foto dal letto di ospedale. "Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!", ironizza. Per concludere: "Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte".

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