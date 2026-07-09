Mediaset scommette sui classici, punta su Milo Infante e non chiude ad Amadeus e Mentana

(Adnkronos) – Non una rivoluzione ma un riassetto profondo costruito attorno a tre direttrici: rafforzare l’informazione, moltiplicare i grandi eventi televisivi e riportare in vita alcuni dei marchi più popolari della tv italiana. Con aperture ai possibili ritorni di volti come Amadeus ed Enrico Mentana. Mediaset svela i palinsesti 2026/2027 a Cologno Monzese, nella tradizionale serata con la stampa con Pier Silvio Berlusconi e i vertici dell'azienda. La novità più significativa riguarda Rete 4, destinata a trasformarsi sempre più in una rete interamente dedicata all’informazione. Il volto simbolo del nuovo corso sarà Milo Infante, che da settembre condurrà ‘Ore 11’, nuovo programma quotidiano in onda dalle 11 alle 13 subito dopo il Tg4 delle 10.30. Due ore di cronaca, attualità e approfondimento che, nelle intenzioni dell’azienda, accompagneranno il pubblico lungo tutta la giornata. “‘Ore 11’ è un progetto sperimentale, una mossa coraggiosa”, ha spiegato Federico di Chio, direttore Marketing Strategico Mfe-Media For Europe, sottolineando come, fatta eccezione per 'Lo Sportello di Forum' e 'La signora in giallo', praticamente tutta la programmazione della rete sarà dedicata all’informazione fino alla tarda serata. Infante sarà inoltre protagonista anche di un nuovo programma del martedì sera, il cui titolo resta ancora riservato. Pier Silvio Berlusconi invita però a non giudicare subito i nuovi format. “Non ci diamo target particolari. Ci piace sperimentare e vedere come risponde il pubblico. Per Natale tireremo le somme”, ha spiegato, ribadendo che i programmi hanno bisogno di tempo per diventare un’abitudine degli spettatori e che l’obiettivo della prima serata sarà, progressivamente, quello di raggiungere la media della rete. Accanto alle novità vengono confermati tutti i principali appuntamenti di Rete 4: 'Quarta Repubblica', 'Fuori dal Coro', 'Dritto e Rovescio', 'Quarto Grado', 'È Sempre Cartabianca' e 'Zona Bianca'. Debutta invece 'Giganti', il nuovo progetto di Toni Capuozzo dedicato ai grandi protagonisti della storia: i primi appuntamenti racconteranno Giovanni Paolo II, John Fitzgerald Kennedy, la regina Elisabetta II e Leonardo da Vinci. Cambia anche l’access prime time. Paolo Del Debbio continuerà a presidiare il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con '4 di Sera', mentre dal venerdì alla domenica arriverà Tommaso Labate con il nuovo 'RealPolitik'. Se Rete 4 punta sull’approfondimento, Canale 5 sceglie invece di rafforzare il proprio profilo di rete generalista dell’intrattenimento, costruendo la stagione attorno ai grandi eventi, ai programmi di Maria De Filippi e a numerosi nuovi show. Tra gli eventi musicali sono già annunciati gli speciali dedicati a Irama, Achille Lauro, Emma e Giorgia. Grande spazio sarà poi riservato a 'Una storia importante', su Eros Ramazzotti che accompagnerà la tappa conclusiva del suo World Tour con numerosi ospiti, tra cui Giorgia e Max Pezzali. Restano al centro dell’offerta i programmi di Maria De Filippi, definiti da Mediaset i veri pilastri della rete grazie ai risultati d’ascolto. Torneranno quindi 'C’è Posta per Te', 'Amici', 'Tu sì que vales' e 'Temptation Island'. Su 'Amici 26', Berlusconi anticipa soltanto che ci saranno delle novità, lasciando piena libertà alla conduttrice: “Non ne so nulla e non ci metto becco. È un programma storico, iconico e sarà un’altra edizione brillantissima”. Accanto ai grandi ritorni – da 'Grande Fratello Vip' a 'Zelig', passando per 'L’Isola dei Famosi', 'Chi vuol essere milionario? – Il Torneo', 'Tim Battiti Live' e 'Scherzi a Parte', definito da Di Chio un marchio storico rivitalizzato, trovano spazio diversi format inediti. Michelle Hunziker guiderà 'Il Club dell’1%', game show di successo internazionale, mentre arriverà anche 'El Desafío', celebrity show già affermato in Spagna, che metterà personaggi famosi alla prova con sfide fisiche e mentali. Tra gli show evento figurano inoltre 'Dive', dedicato alle grandi protagoniste della musica italiana come Patty Pravo, Rita Pavone, Marcella Bella e Orietta Berti; il ritorno di 'This Is Me' con Silvia Toffanin; 'Super Karaoke'; 'La Ruota dei Campioni'; 'Il Volo – Tutti per Uno'; 'La Festa di Natale de Il Volo', con ospiti Arisa, Noemi e Malika Ayane; il nuovo show natalizio di Giorgio Panariello, 'Torno a Natale'; il ritorno di Paolo Bonolis con 'Taratata'; 'Gigi e Vanessa Insieme', con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, dopo le precedenti edizioni capaci di raggiungere il 19-20% di share; e un nuovo programma firmato da Pio e Amedeo. Lo sguardo è già rivolto anche al 2027, quando arriveranno 'Pooh – Un Paese, Mille Canzoni', racconto dell’Italia attraverso il repertorio della storica band, e 'Viva Napoli', grande evento dedicato alla canzone napoletana diretto da Gigi D’Alessio. Sul fronte fiction, Canale 5 conferma una produzione molto ampia. Tornerà la terza stagione di 'Viola come il mare' con sei serate, mentre in autunno debutterà 'Il mio nome è Carlo', dedicata a Carlo Acutis e prevista per ottobre. Berlusconi ha raccontato di aver già visto alcune immagini della serie e di tenerci particolarmente. Tra i nuovi titoli figurano anche il ritorno di 'A testa alta', con Sabrina Ferilli e ancora, 'Un mondo bellissimo', dramma familiare con Vanessa Incontrada; 'Il labirinto delle farfalle', spy romance con Can Yaman; 'Madre Terra', con Cristiano Caccamo per la regia di Cinzia TH Torrini; la seconda stagione di 'Una nuova vita' con Anna Valle; 'Erica – Detective per caso', tratto dai romanzi di Camilla Läckberg e interpretato ancora da Vanessa Incontrada; 'Alex Bravo', nuova serie con Marco Bocci. Mediaset ha inoltre annunciato due nuove produzioni, una con Gabriel Garko e una con Raoul Bova. Importante anche l’offerta cinematografica. In prima visione arriverà 'Buen Camino' di Checco Zalone, oltre a 'La notte delle fragole' di Ficarra e Picone, 'Bentornati al Sud', “Magari un’altra volta' con Aldo, Giovanni e Giacomo, 'Spie per caso: Missione Tokyo' con Christian De Sica e Lillo e i cosiddetti 'nuovi classici' della rete, 'L’Erede' e 'Racconto di una notte'. Il daytime di Canale 5 rimane sostanzialmente invariato con 'Mattino Cinque', 'Forum', Tg5, 'Beautiful', 'Tutto per la mia famiglia', 'Forbidden Fruit', 'Uomini e Donne', 'Amici', 'Dentro la Notizia' e gli appuntamenti del weekend con 'Verissimo'. Nel preserale e nell’access tornano 'Avanti un Altro!', 'The Wall', 'Caduta Libera' e soprattutto 'La Ruota della Fortuna', che secondo Berlusconi rappresenta il simbolo della nuova strategia editoriale. Il suo successo, ha spiegato, non ha generato la scelta di recuperare altri programmi storici: è stata invece la conseguenza di un piano già avviato da tempo per rilanciare i grandi marchi Mediaset. Per questo sono già in lavorazione anche 'Passaparola', 'Ok, il Prezzo è Giusto!' e altri format storici che saranno annunciati più avanti. Non è escluso, inoltre, che 'La Ruota della Fortuna' possa approdare anche in prima serata. Per la seconda serata tornerà Federico Rampini con quattro nuovi appuntamenti di 'Risiko – Sfide di potere', mentre da gennaio 2027 Bianca Berlinguer approderà su Canale 5 con una serie di appuntamenti politici in seconda serata, progetto annunciato in passato e poi rinviato perché, ha spiegato Berlusconi, non voleva collocarlo in orari troppo penalizzanti. Italia 1 conferma invece la propria identità con 'Le Iene', 'Le Iene Inside', 'Zelig On' e 'Sarabanda Celebrity', oltre a una ricca offerta cinematografica con 'Dune – Parte Due', 'Mission: Impossible', 'Wonka', 'Wicked', 'Cattivissimo Me 4' e 'Twisters – Forze della natura'. Centrale anche lo sport, con Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Atp Finals. Durante l’incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha affrontato anche diversi temi legati al futuro del gruppo. Sul Festival di Sanremo affidato a Stefano De Martino ha escluso qualsiasi logica di sfida personale. La controprogrammazione, ha spiegato, dipenderà esclusivamente dal mercato pubblicitario. Del nuovo direttore artistico ha parlato con toni positivi: “Mi piace, è simpatico, ha imparato a fare televisione stupendomi in maniera inaspettata. Ha il Dna dell’entertainer. Gli auguro di fare bene”. Ancora aperto, invece, il dossier 'Striscia la Notizia'. “Stiamo valutando e ragionando. Non ho altre informazioni da dare”, ha detto, lasciando incerto il futuro dello storico tg satirico di Antonio Ricci. Porte aperte anche per un possibile ritorno di Amadeus. “È un grande professionista. Appena ci sarà il progetto giusto sono totalmente favorevole”, ha assicurato Berlusconi, pur ricordando che la squadra di talent Mediaset è ormai molto ampia. E su Enrico Mentana, storico ex volto del Tg5: "Ha la mia stima professionale e il mio affetto per pezzi di una vita insieme, e la mia gratitudine per il Tg5, che è un pezzo portante di Mediaset Ha sempre le porte aperte". Parole di apprezzamento spese anche per Giorgio Panariello, definito una scommessa destinata a svilupparsi nel tempo e con cui il gruppo sta valutando anche una futura fiction, e per Selvaggia Lucarelli, arrivata a Mediaset con un contratto di collaborazione che la vedrà protagonista come opinionista del 'Grande Fratello Vip' e alla conduzione della prossima edizione dell’'Isola dei Famosi'. “La posizione che avrà nel Grande Fratello è totalmente innovativa e sperimentale”, ha sottolineato. Infine, Berlusconi è tornato su uno dei temi che sostiene da anni: l’anticipo degli orari di alcuni programmi. Mediaset, ha spiegato, sarebbe pronta a chiudere prima l’access prime time e a far partire prima la prima serata, ma solo se la Rai farà la prima mossa. “La Rai è servizio pubblico, noi siamo una televisione commerciale. Quando andrà alle 20.30, noi la seguiremo immediatamente. Lo prometto”. L’obiettivo, ha concluso, è restituire alle famiglie orari più sostenibili, perché “ormai la seconda serata praticamente non esiste più”. (di Federica Mochi e Andrea Persili)

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