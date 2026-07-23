Italia, Guardiola è il prescelto per la panchina: in stand by altre piste

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Pep Guardiola è il prescelto per la panchina dell'Italia. Il tecnico catalano, che ha lasciato dopo 10 anni il Manchester City, è la prima scelta assoluta del presidente della Figc, Giovanni Malagò, e del direttore tecnico Paolo Maldini, così come del consulente Leonardo. I nuovi vertici federali hanno deciso di puntare tutto sull'ex allenatore, tra le altre, del Barcellona per succedere a Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, non verranno prese in considerazione piste alternative, che portano ad Andrea Pirlo e Roberto Mancini, fin quando Guardiola non avrà dato una risposta definitiva alla proposta azzurra. Maldini ha incontrato nei giorni scorsi proprio il tecnico catalano per presentargli il progetto della 'nuova' Italia, che deve ripartire dopo l'ennesimo fallimento Mondiale. Guardiola si è preso qualche giorno di tempo per decidere, con i contatti che però sono costanti. Nelle ultime 24 ore c'è stato un nuovo colloquio tra le parti per accelerare la scelta, visto che l'Italia sarà impegnata a settembre nel triplo impegno di Nations League. Ora, insomma, è tutto nelle mani di Guardiola, con la Federazione che ha fatto la sua scelta.

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