Due tumori e un solo intervento robotico per il trattamento di colon e rene

Due diagnosi oncologiche da affrontare in contemporanea sono una delle situazioni più complesse nella pratica clinica. È il caso di Luciana, paziente presa in carico dall’Azienda ospedaliero – universitaria di Alessandria, affetta da un adenocarcinoma del colon destro e da una neoplasia del rene destro. Grazie alla collaborazione tra la Scdu Chirurgia Generale e la Sc Urologia è stato possibile programmare ed eseguire un unico intervento multidisciplinare, interamente condotto con piattaforma robotica. Una scelta che ha permesso di affrontare le due neoplasie nella stessa seduta operatoria, evitando due ricoveri, due anestesie generali e due procedure chirurgiche separate.

La prima fase dell’intervento ha riguardato il trattamento del tumore del colon, mediante emicolectomia destra oncologica eseguita secondo i moderni principi della chirurgia colorettale e attraverso la Complete mesocolic excision (Cme), una tecnica che consente di rimuovere il tratto di colon interessato dalla malattia insieme ai linfonodi e ai tessuti di drenaggio di riferimento, con l’obiettivo di garantire la massima radicalità oncologica.

Nella seconda fase dell’intervento, l’équipe urologica ha eseguito una nefrectomia parziale robotica, rimuovendo esclusivamente la porzione di rene interessata dalla neoplasia e preservando il resto dell’organo. L’intervento, eseguito in doppia équipe da Igor Monsellato e Federico Sangiuolo della Scdu Chirurgia generale, diretta da Marco Lodin, e da Armando Serao, direttore della Sc Urologia, e Andrea Di Stasio, si è concluso con con la ricostruzione del tratto intestinale effettuata all’interno dell’addome attraverso l’approccio mininvasivo robotico. Dopo alcune settimane Luciana si presenta in buone condizioni generali, con pieno recupero funzionale, assenza di disturbi significativi e ripresa delle normali attività quotidiane