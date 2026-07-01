CL Cinema Fest 2026: a Caltanissetta torna la magia del cinema sotto le stelle

Dopo l’iniziativa promossa lo scorso anno, che ha riscontrato un grande successo di pubblico, CL Cinema Fest si prepara a vivere la sua prima, vera edizione. Nata da un’idea di Gabriele Cerrito, critico cinematografico nisseno, la rassegna punta a raccontare il cinema da una prospettiva diversa, accompagnando alla visione con introduzioni apposite e un tema comune che definisce l’edizione di quest’anno.

Cerrito, classe 1994, vanta da anni partecipazioni agli eventi più prestigiosi del panorama internazionale (Mostra del Cinema di Venezia, Festival di Cannes) ed è il coordinatore editoriale di BadTaste.it, portale di riferimento a livello nazionale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta e inserito all’interno del calendario del Settembre Nisseno, si comporrà di sei incontri distribuiti tra i mesi di luglio e settembre – tutti a ingresso gratuito. Le proiezioni si terranno, come da calendario, al Centro Culturale Michele Abbate.

Sei serate evento tra premi Oscar, cult generazionali e storie d’amore e amicizia che hanno segnato la storia del cinema moderno. Una rassegna d’autore dall’anima pop, scandita da un tema potente e quanto mai attuale: il contrasto tra bisogni e desideri in un mondo frenetico e iper-connesso. I sei film in programma esplorano, con toni che spaziano dalla commedia brillante alla favola visiva, il bisogno profondo che ognuno di noi ha di essere compreso, le proiezioni dei nostri desideri sugli altri e la magia degli incontri inaspettati.

Di seguito il Programma delle Proiezioni (inizio ore 21:00):

3 Luglio – Midnight in Paris (di Woody Allen): L’apertura della rassegna è affidata a una commedia romantica e brillante, premiata con un Oscar. Un viaggio magico e nostalgico, guidato dal desiderio di fuggire dal presente per inseguire i propri sogni.

16 Luglio – Lost in Translation, l’amore tradotto (di Sofia Coppola): Il cult intramontabile con Bill Murray e Scarlett Johansson, premiato con l’Oscar alla miglior sceneggiatura. Nella cornice di una Tokyo ipnotica, l’incontro delicato e malinconico tra due anime perse che scoprono una complicità inaspettata.

30 Luglio – Her (Lei, di Spike Jonze): Altro film da Oscar per una storia d’amore moderna e visivamente straordinaria con Joaquin Phoenix. Un viaggio colmo di passione che esplora il bisogno di intimità e comunicazione nell’era della tecnologia.

5 Agosto – Moonrise Kingdom, una fuga d’amore (di Wes Anderson): Una favola colorata, divertente e dall’estetica inconfondibile. La fuga romantica di due ragazzini e il legame purissimo della giovinezza che mette in crisi il mondo degli adulti.

20 Agosto – (500) giorni insieme (di Marc Webb): Una commedia pop, brillante e dinamica, scandita da una colonna sonora indimenticabile. Un’analisi fresca e originale di una storia d’amore, tra aspettative, illusioni e la dura realtà dei sentimenti.

1 Settembre – Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind – di Michel Gondry): Il capolavoro visivo con Jim Carrey e Kate Winslet, vincitore del Premio Oscar. Un viaggio cerebrale e travolgente dentro i ricordi e i legami per chiudere la rassegna in grande stile.