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Sicilia, De Luca(M5S Ars): “Sanità allo sbando, vorremmo almeno conoscere i piani del governo”

Redazione 3

Sicilia, De Luca(M5S Ars): “Sanità allo sbando, vorremmo almeno conoscere i piani del governo”

Mar, 30/06/2026 - 10:09

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Palermo “Entro un mese dal giuramento all’Ars, gli assessori devono presentare la propria dichiarazione programmatica alla competente commissione legislativa dell’Assemblea: lo prevede la legge regionale del 28 ottobre 2020 che, lo ricordo, è una legge statutaria. Ebbene, dal giuramento del neo assessore alla Salute, Caruso, sono passati quasi due mesi, ma della sua dichiarazione, degli obiettivi strategici, degli strumenti per attuarli e dei relativi tempi di attuazione che doveva contenere, come previsto dalla norma, non c’è traccia. Caruso rimedi immediatamente”.
Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.
“Evidentemente – dice De Luca – questo governo pensa di essere al di sopra delle leggi. Qualcuno dica ai suoi componenti che le leggi vanno rispettate soprattutto da chi è nelle istituzioni, che con il proprio comportamento deve dare l’esempio alla collettività. Purtroppo dalle istituzioni arrivano solo pessimi esempi, se si pensa ai tantissimi scandali e alle tantissime inchieste giudiziarie che, con preoccupante ripetitività, arrivano dai palazzi del potere. Caruso venga subito in commissione: i siciliani hanno il diritto di sapere come si vuole cercare di porre rimedio alle numerosissime inefficienze della sanità che, se è ancora a galla, lo è per merito di medici, infermieri e operatori sanitari, non certo per le misure del governo Schifani che finora sono state fallimentari”.

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