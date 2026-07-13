Blitz antimafia a Palermo, Colosimo: “Risultato che rende ancora più attuale l’eredità di Falcone”

“Questa giornata, interamente dedicata a un eroe del nostro tempo come Giovanni Falcone, assume un significato ancora piu’ profondo alla luce della brillante operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Palermo, su impulso della Direzione Distrettuale Antimafia diretta con determinazione dal procuratore Maurizio De Lucia.

L’esecuzione di 15 provvedimenti di fermo contro esponenti della criminalita’ mafiosa e del traffico di stupefacenti, che negli ultimi mesi avevano rialzato in maniera preoccupante la testa, rappresenta un duro colpo alle associazioni mafiose e conferma la determinazione dello Stato nel contrasto alla criminalita’ organizzata. Un risultato che rende ancora piu’ attuale l’eredita’ di Falcone e il valore del lavoro quotidiano di magistratura e forze dell’ordine a difesa della legalita'”. Cosi’ su X Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia. (AGI)