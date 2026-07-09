Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – ESEC. IMM. N. 67/12 R.G.E.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. IMM. N. 67/12 R.G.E.

VENDITA SINCRONA MISTA

LOTTO UNICO – Comune di San Cataldo (CL) Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8. Proprietà superficiaria di compendio immobiliare in fabbricato plurifamiliare costituito da: -Appartamento al p.3º di mq 110 lordi composto da cucina, soggiorno, 3 camere da letto, bagno, lavanderia, disimpegno, ingresso, ripostiglio e 2 ampi balconi; -Garage al p. terra di mq 19,50 lordi. Occupato dalla famiglia del debitore. Prezzo base: Euro 24.757,29 (Offerta Minima Euro 18.567,96) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista: 18/09/2026 ore 12:00, partecipabile innanzi al prof. delegatoAvv. Roberta Donzella c/o il proprio studio in Caltanissetta viale Sicilia n. 55/D o telematicamente tramite il sito www.spazioaste.it. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 17/09/2026 presso il suddetto studio, o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, Tel/fax 0934/685616 cell 3334618125 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A4267899).