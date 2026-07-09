Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – ESEC. IMM. N. 1/12 R.G.E.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. IMM. N. 1/12 R.G.E.

VENDITA SINCRONA MISTA

LOTTO UNICO – Comune di Caltanissetta (CL) Via Napoleone Colajanni, 176. Appartamento al secondo piano costituito da n.1 piano terra destinato a laboratorio e magazzino, n. 5 piani fuori terra ed un piano attico. Occupato dai debitori. Prezzo base: Euro 29.900,40 (Offerta Minima Euro 22.425,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista: 25/09/2026 ore 16:00, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara come dettagliato in avviso. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 24/09/2026 presso lo studio del delegato o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario Avv. Maria Grazia Riggi, cel. 3397598725 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A411206).