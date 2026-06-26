Wimbledon, oggi sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – È il giorno del sorteggio di Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 26 giugno, Jannik Sinner scoprirà il percorso e tutti i possibili avversari nello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Il tennista azzurro è reduce dall'eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Juan Manuel Cerundolo a causa di un malessere dovuto a colpo di calore. Le insidie per Jannik Sinner potrebbero arrivare già dal primo turno. L'azzurro non affronterà teste di serie, ma potrebbe trovare Jack Draper, Hubert Hurkacz, Gabriel Diallo, Alex Michelsen o Matteo Berrettini. Nei successivi due turni invece potrebbe incontrare teste di serie comprese tra la 25 e la 32, tra cui Arthur Rinderknech, Brandon Nakashima, Tomas Martin Etcheverry, Alejandro Tabilo e anche Matteo Arnaldi. Agli ottavi potrebbe invece sfidare Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Learner Tien e Jakub Mensik. Il cammino di Sinner potrebbe poi complicarsi ai quarti, dove potrebbero attenderlo Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex De Minaur o Taylor Fritz, tutte teste di serie tra la quinta e l'ottava posizione. Un eventuale semifinale potrebbe essere contro Felix Auger-Aliassime o Ben Shelton, mentre la sfida con Alexander Zverev, fresco di trionfo al Roland Garros, potrebbe arrivare soltanto in finale. Il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon 2026 è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle ore 11. Non è prevista copertura televisiva dell'evento, che però si potrà seguire in diretta streaming sul sito ufficiale del torneo.

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