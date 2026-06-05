Villabate Opera Festival, “Così fan tutte” apre il sipario della terza edizione: appuntamento il 6 e il 7 giugno

VILLABATE – Sarà il capolavoro mozartiano “Così fan tutte” ad aprire il sipario sulla terza edizione del Villabate Opera Festival, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 al Teatro Villa Laura di Villabate. Le rappresentazioni avranno inizio alle ore 20.30 con ingresso libero. L’opera di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte, è considerata uno dei massimi esempi del dramma giocoso settecentesco e continua a conquistare il pubblico per la sua raffinata ironia e la straordinaria ricchezza musicale. Protagonisti dell’allestimento saranno i vincitori del Concorso Internazionale “Simone Alaimo – Il Bel Canto”, giovani talenti selezionati per interpretare i principali ruoli dell’opera, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare alcune delle voci più promettenti del panorama lirico contemporaneo. La regia porta la firma del celebre baritono e maestro Simone Alaimo, mentre la direzione musicale è affidata al maestro Raimondo Capizzi. Con il Coro dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Palermo e l’Ensemble della Giovane Orchestra Sicula, protagonisti di una produzione che punta a valorizzare il talento giovanile e la diffusione della cultura operistica sul territorio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita del Villabate Opera Festival, manifestazione che, giunta alla sua terza edizione, conferma l’ambizione di rendere Villabate un punto di riferimento per la lirica in Sicilia, attraverso produzioni di qualità e un’offerta culturale accessibile a tutti. Due serate dedicate alla grande musica, dunque, nel suggestivo scenario del Teatro Villa Laura, per celebrare Mozart e il belcanto italiano con artisti affermati e nuove promesse della scena operistica. Prodotta da Vinians Production e Associazione Sinfonie.