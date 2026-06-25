Vertice Macron-Meloni: “Italia e Francia partner naturali e indispensabili”

(Adnkronos) – "Italia e Francia sono partner naturali e indispensabili". Così il presidente francese Emmanuel Macron, parlando alla stampa al fianco della premier Giorgia Meloni, in chiusura del vertice integorvernativo Italia-Francia. "Oggetto del vertice era proiettare la nostra relazione verso il futuro, con obiettivi chiari – ha aggiunto il capo dell'Eliseo – era il senso anche del Trattato del Quirinale, che da cinque anni ha dato un quadro più ambizioso e concreto alla nostra collaborazione". Italia e Francia "rafforzano la cooperazione" nel settore energetico, ha poi spiegato il presidente francese. "E' più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea – ha detto il capo dell'Eliseo -. La Francia ha già molti anni fa fatto una scelta chiara sulla produzione di energia nucleare, e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare". "Voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e all'implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore nucleare Nuwar – ha aggiunto -. Vogliamo quindi costruire con l'Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore". Nel settore spaziale, continua Macron, "la nostra cooperazione è stata un motore storico per l'Europa e deve restarlo. Dobbiamo continuare a mettere competenze al servizio del rafforzamento della competitività, della resilienza, della sovranità europea per l'accesso autonomo allo spazio, le comunicazioni via satellite, l'esplorazione e l'osservazione, la difesa spaziale – ha aggiunto il capo dell'Eliseo – per questo abbiamo riaffermato il nostro sostegno al "Progetto Bromo", che consentirà la creazione di un leader europeo". Sul tema della sicurezza, "abbiamo deciso la creazione di una squadra mista italo-francese al servizio della lotta contro l'immigrazione irregolare, mettendo in atto anche il patto sull'immigrazione e l'asilo". "Lavoriamo insieme strettamente nel quadro della comunità politica europea – ha aggiunto – abbiamo lanciato insieme la coalizione europea contro le droghe e il narcotraffico, con dei risultati operativi per la resilienza portuaria e la lotta contro i flussi finanziari illeciti e la riabilitazione".

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