Terremoto a Forlì, trema la provincia: due scosse a Meldola

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato oggi, lunedì 1 giugno, nella zona di Meldola in provincia di Forlì Cesena, intorno alle 7.58 ora italiana. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma. Un'altra scossa di magnitudo 2.3 si è verificata nella stessa zona circa un minuto dopo, alle 7.59.

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