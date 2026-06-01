Salute

Terremoto a Forlì, trema la provincia: due scosse a Meldola

AdnKronos

Terremoto a Forlì, trema la provincia: due scosse a Meldola

Lun, 01/06/2026 - 08:48

Condividi su:

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato oggi, lunedì 1 giugno, nella zona di Meldola in provincia di Forlì Cesena, intorno alle 7.58 ora italiana. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma. Un'altra scossa di magnitudo 2.3 si è verificata nella stessa zona circa un minuto dopo, alle 7.59. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta