San Cataldo. Concluso pellegrinaggio mariano: don Alessandro Giambra tra i giovani e gli anziani

SAN CATALDO. S’è concluso in due luoghi simbolo la peregrinatio con l’immagine della Madonna da parte dell’arciprete don Alessandro Giambra.

Quest’ultimo è stato dapprima all’Istituto penale per i minorenni di Caltanissetta, e poi presso una residenza per anziani. Nell’occasione l’arciprete di San Cataldo ha incontrato non solo i minorenni ospiti dell’Istituto Penale, ma anche anziani ospiti nella residenza assistita.

Due momenti alquanto significativi per concludere il mese di maggio, mese mariano dedicato alla Madonna. Nell’occasione, la Madonna, portata in pellegrinaggio in questi due luoghi ha indicato per tutti un messaggio di speranza e carità da parte di una chiesa sempre attenta alle dinamiche del territorio.