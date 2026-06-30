Paolini e Grant al secondo turno del torneo di Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini avanza al secondo turno di Wimbledon 2026. La tennista azzurra, testa di serie numero 13 e finalista ai Championships nel 2024, rimonta la qualificata Robin Montgomery (numero 195 Wta) e conferma il risultato della passata stagione: 0-6, 6-4, 7-5, in due ore e 22 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurra, la vincente della sfida tra Vicktorija Golubic (62 Wta) e Iryna Shymanovich (215 Wta). Si ferma il cammino di Montgomery a Wimbledon, dopo le vittorie arrivate nelle qualificazioni con Dolehide, Kalieva e Bassols.

Anche Tyra Caterina Grant vola al secondo turno. La 18enne italo-americana batte in due set la britannica, specialista dell’erba, Katie Boulter (n.60 Wta) e centra la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno Slam: 6-4 6-2, in un’ora e 7 minuti di gioco, il punteggio in favore della numero 172 del mondo, che trova il quarto successo consecutivo all’All England Club, dopo quelli arrivati nelle qualificazioni con Preston, Garland e Tan. Al secondo turno Grant se la vedrà con Marie Bouzkova.

– foto Ipa Agency –

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