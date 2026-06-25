Palermo ospita gli “Stati Generali della Comunicazione Politica e Istituzionale”: appuntamento il 26 giugno

Venerdì 26 giugno, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, si terranno gli Stati Generali della Comunicazione Politica e Istituzionale, un importante momento di confronto dedicato all’evoluzione della comunicazione pubblica, politica e istituzionale nell’era digitale.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Nazionale dei presidenti dei Corecom delle Regioni e delle Province Autonome, con il coinvolgimento del Corecom Sicilia, riunirà rappresentanti delle istituzioni, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, del mondo dell’informazione e del giornalismo per discutere le sfide e le opportunità della comunicazione contemporanea.

I lavori prenderanno il via alle ore 10 con i saluti istituzionali di Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, e Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana.

L’introduzione sarà affidata a Carola Barbato, presidente del Corecom Campania e coordinatrice nazionale dei Corecom, e ad Andrea Peria, presidente del Corecom Sicilia.

Tra i relatori autorevoli esponenti del giornalismo e delle istituzioni: Mario Ajello, editorialista de Il Messaggero; Laura Aria, Commissario Agcom; Carmelo Lopapa, capo della redazione politica de La Repubblica; Vincenzo Morgante, direttore di TV2000. Interverranno inoltre da remoto Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria, e Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom.

A moderare l’incontro sarà Marina Turco, responsabile delle News del Telegiornale di Sicilia.

L’evento si propone di favorire una riflessione condivisa sul ruolo della comunicazione istituzionale e politica in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche, dalla crescente centralità dei media digitali e dalla necessità di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

La partecipazione rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto per amministratori pubblici, professionisti della comunicazione, giornalisti, studiosi e operatori del settore.