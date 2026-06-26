Mondiali, oggi Senegal-Iraq: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Ultima spiaggia per Senegal e Iraq in campo stasera alle 21 al Bmo Field di Toronto. Entrambe le nazionali, reduci da due sconfitte nelle prime due partite del gruppo I dei Mondiali 2026, hanno un solo risultato a disposizione per sperare di restare in corsa nel torneo. In contemporanea al Gillette Stadium di Foxborough si affrontano Norvegia e Francia per la leadership del girone. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Senegal e Iraq in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Senegal-Iraq, in campo oggi alle 21: SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Ct: Thiaw. IRAQ (4-2-3-1): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari, Ismael; Qasem, Iqbal, Bayesh; Al-Hamadi. Ct: Arnold. La partita dei Mondiali 2026 tra Senegal e Iraq sarà visibile in diretta su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)