Salute

Minetti, chiuso il procedimento di esecuzione della pena

Redazione

Minetti, chiuso il procedimento di esecuzione della pena

Ven, 12/06/2026 - 19:42

Condividi su:

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato il “non luogo a deliberare in ordine all’istanza di affidamento per intervenuta revoca dell’ordine di esecuzione della pena, a seguito di concessione della grazia”. E quindi il “procedimento di esecuzione che ha riguardato la signora” Nicole MINETTI“è quindi chiuso”. Così si informa in una nota degli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi. Difensori nel procedimento di esecuzione sono stati gli avvocati Antonella Calcaterra e Pasquale Pantano

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta