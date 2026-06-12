Minetti, chiuso il procedimento di esecuzione della pena

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato il “non luogo a deliberare in ordine all’istanza di affidamento per intervenuta revoca dell’ordine di esecuzione della pena, a seguito di concessione della grazia”. E quindi il “procedimento di esecuzione che ha riguardato la signora” Nicole MINETTI“è quindi chiuso”. Così si informa in una nota degli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi. Difensori nel procedimento di esecuzione sono stati gli avvocati Antonella Calcaterra e Pasquale Pantano