L’Ordine degli Architetti di Caltanissetta presente alla “Super Mostra” a Palermo, la presidente Galiano: “Testimonianza della qualità della nostra comunità professionale”

Si è svolto ieri, 11 giugno 2026, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Palermo, l’evento tanto atteso per le celebrazioni del Centenario: l’inaugurazione della “Super Mostra” dedicata ai progetti degli architetti siciliani. La mostra ha raccolto i lavori realizzati di professionisti provenientida tutta la Sicilia, mettendo in luce le capacità, le potenzialità e il ruolo della nostra professione sul territorio e al servizio della comunità. Si ringraziano la Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Palermo, Giuseppina Leone, e tutto il Consiglio Direttivo, nonché la Consulta Architetti Sicilia, per questa bellissima opportunità. Per tutti è stata un’occasione di comunione e soprattutto di confronto.

L’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta ha partecipato in maniera massiccia e la Presidente dell’Ordine, Rosa Galiano, ha espresso particolare orgoglio nel rappresentare una comunità che si distingue per operosità ed eccellenza nell’ambito della professione. Gli architetti di tutta la Sicilia hanno dimostrato che appartenere a una comunità rafforza l’identità della stessa. È stato un evento di grande rilevanza, come dimostrano le immagini e l’affluenza registrata. A tutti gli architetti dell’Ordine P.P.C. della Provincia diCaltanissetta che hanno partecipato alla “Super Mostra” per ilCentenario dell’Ordine di Palermo va il mio più sentito ringraziamento. La vostra partecipazione massiccia è stata la testimonianza più concreta della vitalità e della qualità della nostra comunità professionale. Aver esposto i vostri progetti in una vetrina così importante per la Sicilia è stato un atto di generosità e di orgoglio. Avete mostrato che l’architettura nella nostra provincia, nonostante le diversità culturali e territoriali, si distingue per operosità, competenza ed eccellenza. Avete dato lustro al nostro Ordine e avete raccontato, attraverso il vostro lavoro, il valore che la nostra professione porta al territorio e alla comunità. Grazie per l’impegno, per la passione e per aver rappresentato al meglio l’Ordine Architetti PPC di tutta la provincia di Caltanissetta in questa ricorrenza storica.