La grande estate di “Palermo Live 2026”, concerti e spettacoli in tre diverse location

PALERMO (ITALPRESS) – Un’estate che riporta a Palermo la grande musica dal vivo, colma di appuntamenti culturali, tra concerti, live e spettacoli; un cartellone trasversale frutto della collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti dello spettacolo per trasformare il capoluogo siciliano in uno dei principali poli italiani della musica live. È questo lo spirito della programmazione “PALERMO LIVE 2026 – LA GRANDE ESTATE” che porterà in scena una rassegna di eventi articolata fra tre location della città che ospiteranno gli appuntamenti tra giugno e settembre: il Teatro di Verdura, il Velodromo Paolo Borsellino e l’Ippodromo La Favorita.

Il progetto, è stato sottolineato in conferenza stampa, a Palazzo Palagonia, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, il Coime – Coordinamento Interventi di Manutenzione Edile del Comune di Palermo e gli Organizzatori siciliani riuniti, il gruppo di professionisti che vede insieme operatori, promoter e organizzatori culturali e musicali del territorio, appartenenti alle principali associazioni di categoria Assoconcerti e Assomusica. Un pool di imprese del settore costituito per avviare una nuova stagione di dialogo e di tavoli di lavoro permanenti con le amministrazioni locali delle città in cui si opera. Proprio grazie all’incontro tenutosi con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e con l’Assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Anello, con la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura, Antonio Rini, è nata la progettazione condivisa che ha dato vita alla rassegna di appuntamenti. La ricca stagione propone una rosa di grandi artisti capace di coinvolgere pubblici differenti e generazioni diverse e una programmazione ampia e articolata che rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra istituzioni pubbliche e settore privato, con l’obiettivo di rendere Palermo sempre più attrattiva nel panorama nazionale degli eventi live.

Il Teatro di Verdura ospiterà, tra gli altri, Arisa, Serena Brancale, Angelo Branduardi, Francesco Renga con l’Orchestra Jazz Siciliana, Enrico Nigiotti, Tony Hadley, Angelina Mango, Emma, Pooh, Luca Carboni, Raf, Nino D’Angelo, Madame, Coez, Gianni Morandi, Loredana Bertè, oltre alla lunga residency di “Notre Dame de Paris”, prevista dal 24 agosto al 6 settembre. Al Velodromo Paolo Borsellino spazio ai grandi live urban e pop con Sfera Ebbasta, Salmo, Caparezza, ANNA, Alfa, Modà, Luchè, Negramaro, Capo Plaza e Tony Boy. L’estate della musica dal vivo culminerà infine con il mega evento di Jovanotti, il “Jova Summer Party”, in programma il 29 e 30 agosto all’Ippodromo “La Favorita” di Palermo.

“La stagione estiva dei concerti che prenderà il via tra il Velodromo Paolo Borsellino e il Teatro di Verdura, fino ai due attesissimi appuntamenti di Jovanotti all’Ippodromo, conferma Palermo come una delle grandi capitali della musica e degli eventi dal vivo del Sud Italia. Un calendario ricco di appuntamenti e di artisti di primo piano che offrirà occasioni di svago, cultura e aggregazione a cittadini e visitatori. Desidero ringraziare gli organizzatori e i promoter che continuano a credere nella nostra città, scegliendo Palermo per ospitare eventi di grande richiamo. Questa fiducia è il risultato di un lavoro condiviso che l’amministrazione comunale porta avanti da anni insieme ai propri assessorati. Un ringraziamento particolare va all’assessorato alla Cultura, che ha contribuito alla costruzione di un’offerta culturale sempre più attrattiva, e all’assessorato alle Opere pubbliche, che ha seguito gli interventi e i lavori necessari negli impianti del Velodromo e del Teatro di Verdura, rendendoli sempre più funzionali e accoglienti. Palermo continua a investire sulla cultura e sui grandi eventi come motore di crescita, promozione del territorio e sviluppo economico per l’intera città”, dichiara Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.

“Come organizzatori siciliani riuniti – affermano con una nota congiunta i promoter – desideriamo esprimere con voce unanime l’importante valore che questa iniziativa rappresenta per l’intero settore. Questa rassegna è molto più di un evento. È una straordinaria occasione per dar vita ad un laboratorio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, con un obiettivo preciso: elevare la qualità degli allestimenti delle location e garantire un’accoglienza all’altezza, tanto per gli artisti che vi si esibiscono, quanto per il pubblico che le frequenta. L’investimento che stiamo costruendo insieme punta su tre pilastri fondamentali: l’adozione di nuove tecnologie, il miglioramento costante della qualità dei servizi offerti e il rafforzamento degli standard di sicurezza, grazie al lavoro di sinergia con la Questura, le Forze dell’Ordine e tutte le realtà coinvolte. Tre ambiti che non possono essere affrontati in modo frammentato, ma richiedono una visione condivisa e risorse messe a sistema. I grandi concerti rappresentano, inoltre, un importante motore di sviluppo per l’economia locale. Le analisi sull’impatto degli eventi dal vivo evidenziano come la ricaduta economica complessiva sul territorio possa raggiungere un valore pari a circa dieci volte gli incassi del botteghino, grazie agli effetti generati sul turismo, ricettività, ristorazione, trasporti e servizi. A ciò si aggiunge un significativo impatto occupazionale: durante l’intero periodo del festival sono coinvolte circa 300 persone del territorio, tra lavoratori diretti e dell’indotto, con una forte presenza di giovani professionisti e operatori palermitani. Ringraziamo il Sindaco Roberto Lagalla che ha colto fin da subito il valore di quest’iniziativa e l’ha immediatamente condivisa e sostenuta. Il nostro impegno comune è volto a fare di questa rassegna un modello di eccellenza e un punto di riferimento per una visione condivisa del futuro degli spettacoli dal vivo nel nostro territorio, anche alla luce dell’opportunità di indotto economico e di sviluppo che il mondo degli eventi live rappresenta oggi per Palermo per l’intera Sicilia”.

Una novità significativa dell’edizione 2026 anche la presenza dell’ASP di Palermo nelle serate a maggiore affluenza, con camper e gazebo dedicati ad attività di prevenzione, assistenza e informazione sanitaria rivolte al pubblico, con l’obiettivo di rendere i grandi eventi sempre più attenti alla sicurezza delle persone: “Nelle date in cui è ipotizzata una grande presenza di pubblico ci saremo con i nostri camper e gazebo differenziando l’offerta per l’utenza specifica che cambierà in base all’artista“, dichiara Alberto Firenze, direttore generale dell’ASP di Palermo. La programmazione è in continuo aggiornamento e nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi appuntamenti.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

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