Ghana: forti piogge al centro, 18 morti

Le recenti piogge torrenziali che hanno colpito la regione centrale del Ghana hanno causato 18 morti e distrutto 58 edifici, con centinaia di persone colpite in diverse localita’. Lo riporta la Ghana News Agency (Gna). Tra le vittime figurano un neonato di 20 mesi, un bambino di 3 anni, due ragazze (di 13 e 22 anni) e una donna di 43 anni, decedute a causa di inondazioni, frane o crolli di case, provocati dalle piogge torrenziali che hanno colpito 337 persone in circa quindici distretti.

La Gna cita il direttore regionale dell’Organizzazione nazionale per la gestione dei disastri (Nadmo), Eric Nana Agyemang-Prempeh: i distretti di Assin Nord, Assin Sud, Ajumako-Enyan-Esiam e Twifo Hemang Lower Denkyira, cosi’ come l’area metropolitana di Cape Coast, sono tra le zone piu’ colpite dalle forti piogge registrate dall’inizio della stagione delle piogge. Agyemang-Prempeh ha sottolineato che le squadre del Nadmo stanno continuando le operazioni di valutazione sul campo per determinare l’esatta entita’ dei danni e identificare i bisogni prioritari delle popolazioni colpite