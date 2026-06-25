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Genova, auto investe pedoni: 3 feriti

AdnKronos

Genova, auto investe pedoni: 3 feriti

Gio, 25/06/2026 - 19:14

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(Adnkronos) – Tre pedoni sono stati investiti alle 18 di oggi dal conducente di una Smart a Genova, in piazza Massena, nel quartiere di Cornigliano. Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe travolto le vittime, che sarebbero anziani, sul marciapiede. Sul posto, per soccorrere i tre feriti, stanno intervenendo il 118, la Croce Oro di Sampierdarena e la Croce Verde Pegliese, oltre ai vigili del fuoco e il nucleo Infortunistica della polizia locale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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