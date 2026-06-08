FIAT Grizzly e Grizzly Fastback, prime immagini dei nuovi SUV globali

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FIAT amplia la propria offensiva nel mercato internazionale presentando le prime immagini ufficiali di Grizzly e Grizzly Fastback, due modelli inediti destinati a rafforzare la presenza del marchio nel competitivo segmento C. Dopo il debutto della Grande Panda, la Casa italiana prosegue il proprio percorso di rinnovamento con due vetture sviluppate per soddisfare esigenze differenti, ma accomunate dalla stessa filosofia: offrire una mobilità accessibile, intelligente e fortemente legata alla tradizione stilistica FIAT.

FIAT Grizzly e Grizzly Fastback nasceranno su una piattaforma globale condivisa e saranno commercializzati in numerosi mercati internazionali, con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina. La nuova FIAT Grizzly si presenta come un SUV dal carattere pratico e versatile, progettato per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne. Le proporzioni verticali e la lunghezza contenuta consentono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, garantendo abitabilità e comfort sia negli spostamenti urbani sia durante i viaggi più lunghi. Accanto a lei debutta la FIAT Grizzly Fastback, variante dal design più dinamico e ricercato. La linea del tetto inclinata e il profilo più sportivo conferiscono una personalità distintiva, senza rinunciare alla funzionalità. La maggiore capacità di carico longitudinale la rende particolarmente adatta a chi cerca una vettura pensata anche per il tempo libero e le lunghe percorrenze. Entrambi i modelli saranno disponibili con una gamma completa di propulsori che comprenderà versioni a benzina, elettrificate ed elettriche. A caratterizzarli sarà inoltre una firma luminosa a LED dedicata e una presenza su strada studiata per distinguersi all'interno del segmento. Con una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Fastback puntano a combinare compattezza esterna e massima sfruttabilità interna, offrendo livelli di spazio e capacità di carico tra i più elevati della categoria. Il loro arrivo sui mercati europei e nell'area Medio Oriente e Africa è previsto nella seconda metà del 2026.

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