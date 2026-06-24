Debutto ok di Sinner sull’erba, Norrie battuto al Giorgio Armani Classic

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Debutto stagionale sull’erba con vittoria di Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic, l’esibizione di prestigio all’Hurlingham Club di Londra. Il fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking mondiale e al suo rientro in campo dopo l’eliminazione al secondo turno al Roland Garros per mano dell’argentino Francisco Cerundolo, si è imposto sul britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 6-3. “Fa molto caldo in questi giorni e ringrazio il pubblico, è un onore giocare qui – le parole a fine match dell’azzurro – Non ci ero mai stato e mi piace l’atmosfera: è vero che è una esibizione ma cercheremo di sfruttare queste sensazioni per la prossima settimana”. “E’ una settimana che mi alleno sull’erba – ha poi ricordato Sinner, campione in carica a Wimbledon – Ci sono parti del campo più rapide e altre meno, sono situazioni che ti tornano utili nei match ufficiali”. Circa il suo trionfo dello scorso anno nello Slam londinese, “è molto bello ripensarci e rivivere quelle sensazioni, ma quest’anno è un altro torneo, con altre difficoltà, anche se mi auguro ci sia un epilogo molto simile. Ho sempre detto che per me Wimbledon è il torneo più speciale, giocare sul Centrale è incredibile”, ha concluso Sinner.

– Foto Ipa Agency –

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