Colpo di mercato in attacco per la Nissa: preso il centravanti Matteo Panattoni

La Nissa ha preso l’attaccante Matteo Panattoni, classe 2002. Un innesto di qualità, forza e prospettiva che va ad arricchire il reparto offensivo della Nissa con uno degli attaccanti più interessanti della sua generazione che due stagioni fa ha anche vinto il pallone d’oro del calcio umbro. Un gran colpo del direttore Lorenzo Giovannone che continua a lavorare sul mercato con impegno e professionalità. Panattoni è un centravanti moderno, capace di unire fisicità, tecnica e spirito di sacrificio, ma soprattutto è un giocatore che conosce la strada del gol e che ha sempre dimostrato di saper incidere quando gli vengono concessi spazio e continuità.

Il suo percorso parla da sé. Nella stagione 2024/2025 è stato tra i grandi protagonisti della Serie D con la maglia dell’Orvietana, chiudendo il campionato con 18 reti con prestazioni di altissimo livello che lo hanno reso uno dei protagonisti più apprezzati della stagione agonistica. Un bottino importante che gli ha permesso di conquistare il meritato approdo nel calcio professionistico, confermando tutte le qualità che gli addetti ai lavori avevano intravisto in lui.

Nel campionato 2025/2026 ha affrontato la sfida della Lega Pro con il Livorno. Un’esperienza preziosa sotto il profilo della crescita personale e professionale, anche se il minutaggio a sua disposizione è stato limitato. Nonostante, le poche opportunità, collezionando comunque undici presenze, Panattoni ha mostrato grandi qualità. Nella seconda parte della stagione è ritornato in Serie D con l’Orvietana, dimostrando carattere, determinazione e quella capacità di essere decisivo che contraddistingue i veri attaccanti.

Adesso, la parola passa al campo. Saranno il lavoro quotidiano, il sacrificio e il calore del pubblico del “Marco Tomaselli” a scrivere le prossime pagine di questa storia, con l’auspicio che siano ricche di emozioni, esultanze e gol.