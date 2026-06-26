Caldo record in Francia, bambino di 18 mesi trovato morto in auto

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E' morto dopo il ricovero in ospedale un bambino di 18 mesi che era stato soccorso dopo essere stato lasciato in un'auto a Marsiglia durante l'ondata di caldo eccezionale che sta investendo anche la Francia. A dare oggi la notizia è l'ospedale pediatrico dove il bambino era stato trasportato d'urgenza dalla protezione civile che martedì scorso l'aveva trovato in stato di ipertermia in un veicolo nel parcheggio del campus universitario dell'ospedale di Timone. Non è ancora chiaro quando è avvenuta la morte del bambino, ma secondo il giornale locale La Provence sarebbe avvenuta mercoledì. Secondo quanto riferito all'Afp da due fonti che stanno seguendo il caso, una persona che lavora nel campus avrebbe dimenticato il piccolo nell'auto. Il quadro meteo rimane critico in gran parte d'Europa. L'ondata di calore non si ferma, ogni giorno è caratterizzato ormai da nuovi record per quanto riguarda le temperature. In Gran Bretagna sono stati raggiunti i 37,3 gradi a Santon Downham, nel Suffolk: si tratta di un nuovo primato per il mese di giugno, secondo quanto comunicato dal Met Office In Francia, per sabato sono attesi picchi fino a 41 gradi a Vichy secondo Météo-France. La pressione sugli ospedali, in particolare a Parigi, rimane altissima. Si susseguono i provvedimenti straordinari: il fine settimana in Francia è segnato da una serie di cancellazioni e rinvii di grandi eventi culturali all’aperto. A Parigi, il prefetto di polizia Patrice Faure ha chiesto agli organizzatori di due importanti appuntamenti, il festival Solidays e la Marcia del Pride, di annullare le manifestazioni previste, citando la situazione meteorologica critica e la pressione crescente sui servizi di emergenza e sulle strutture sanitarie. In Belgio, con picchi di 40 gradi attesi nell'est del paese, la tradizionale rievocazione della battaglia di Battaglia di Waterloo, prevista nel fine settimana, è stata annullata. Niente soldati in uniforme, accampamenti o colpi di cannone: l’evento storico che ogni anno attira migliaia di visitatori nelle campagne a sud di Bruxelles non si svolgerà per motivi di sicurezza legati alle condizioni climatiche estreme. Secondo gli organizzatori, la conferma della manifestazione non avrebbe più garantito condizioni adeguate per partecipanti e pubblico. "Alla luce dell’evoluzione della situazione meteorologica, è apparso evidente che non sarebbe stato possibile assicurare le condizioni di sicurezza indispensabili", si legge in una nota. Gli stessi promotori hanno aggiunto di sperare di poter tornare a celebrare la rievocazione il prossimo anno. In Olanda è stato annullato in Olanda il festival techno hardcore Defqon.1 a causa dell’ondata di caldo estremo che sta colpendo il Paese e dopo l’attivazione di un'inedita allerta rossa per temperature elevate in otto province. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori di Q-dance poche ore dopo l’inizio dell’evento, che era partito giovedì sera e avrebbe dovuto proseguire fino al 28 giugno. Il festival, ospitato a Biddinghuizen, nella provincia del Flevoland, attira ogni anno centinaia di migliaia di partecipanti ed era previsto con circa 250.000 presenze complessive.

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