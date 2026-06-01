Basket maschile DR2. L’Invicta 93Cento batte l’Olympic Team 97-102 in gara 2 a Canicattì ed è promossa in Serie D

L’Invicta 93Cento è ufficialmente in Serie D. I nisseni conquistano la promozione al termine di una gara due combattutissima sul campo dell’Olimpic Team Canicattì, chiusa con un punteggio altissimo: 97-102.

I ragazzi guidati da coach Gioacchino Falletta si trovano subito a inseguire: sono infatti i padroni di casa a partire meglio, trascinati da Pira e Burgio, chiudendo il primo quarto avanti 24-20. Nel secondo periodo arriva però la reazione dei nisseni, sospinti da un Francesco Richiusa in versione incontenibile — saranno ben 38 i punti a referto per lui — e dalla lucidità di Giarrusso, unita ai canestri pesanti di Vespoli e Raia. All’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità: 49-49.

Il terzo quarto prosegue all’insegna dell’equilibrio, ma sono i rimbalzi di Lombardo e i punti di Mulè e Richiusa a permettere all’Invicta di mettere il muso avanti, chiudendo il periodo con un vantaggio di quattro lunghezze.

Nell’ultimo quarto succede di tutto. I nisseni difendono il piccolo margine e piazzano un break che sembra decisivo, portandosi sul 70-82. Ma Canicattì non molla: sotto i colpi di Pira, i padroni di casa tornano fino al -1, riaprendo completamente la partita. Nel momento più delicato, però, salgono in cattedra Lombardo, con un fondamentale gioco da tre punti (“fallo e canestro”), e Mulè, glaciale dalla lunetta con un perfetto 6/6 che chiude definitivamente i conti.

Alla sirena finale esplode la festa: l’Invicta 93Cento può finalmente celebrare una promozione meritata, al termine di una stagione lunga e intensa, fatta di sacrifici, sudore e grande impegno. Gioia incontenibile anche per il presidente Terrana, i dirigenti e tutto lo staff, che hanno supportato la squadra in ogni momento.

Determinante, ancora una volta, la splendida cornice di pubblico, che ha spinto i nisseni dal primo all’ultimo minuto.

Roster stagione 2025/2026Nicosia Federico, Spanò Marco, Mulè Luca, Grosso Giuseppe, La Malfa Alessandro, Richiusa Francesco, Richiusa Daniele, Romano Marco, Curcuruto Francesco, Drago Gero, Vento Ruggero, Giarrusso Marcello, Vespoli Mario, Raia Ciro, Lombardo Francesco.Allenatore: Gioacchino Falletta.